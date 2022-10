CATANIA – La data fissata per la seconda convocazione si avvicina. Dal 21 al 25 ottobre i medici e gli odontoiatri della provincia di Catania sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo Consiglio direttivo, che governerà la categoria per il prossimo quadriennio (2023-2026), i componenti della Commissione albo degli odontoiatri e il Collegio dei revisori. Alla prima chiamata non è stato raggiunto il quorum richiesto di 4.068 iscritti, dunque l’assemblea elettorale è riprogrammata per gli oltre 10 mila camici bianchi della provincia di Catania in seconda convocazione presso l’Hotel Nettuno nei giorni 21-22-23-24-25 ottobre dalle 9 alle 19 (quorum 1/5 degli iscritti). “Invitiamo tutti i colleghi della provincia di Catania a recarsi alle urne – sottolineano i rappresentanti del Consiglio Omceo di Catania -. Non ottenere il quorum di partecipazione costringerebbe l’organizzazione a un’ulteriore chiamata elettorale, con le inevitabili spese che graverebbero sulle casse dell’ordine”.