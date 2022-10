CATANIA – A causa delle previsioni del tempo non favorevoli per lunedì prossimo. il concerto di Mario Venuti in programma al Cortile Platamone di Catania si terrà al chiuso, al Teatro Ambasciatori, alle 21. I biglietti già acquistati restano validi e saranno ricollocati tenendo conto del posto acquistato. Venuti concluderà così il Tropitalia Tour nella sua Catania: “È stata un’estate memorabile – racconta -. Finalmente dopo le privazioni degli anni passati un fiume di musica, compresa la mia, ha inondato la penisola. E il pubblico sembrava non aspettasse altro e ci ha ricambiato con grande partecipazione. Perché non chiudere con una bella festa nella mia città con alcuni ospiti, miei fratelli in musica? Il modo migliore per congedarsi in attesa del nuovo disco che a novembre entrerà in lavorazione. Non potete mancare”. Mario sarà sul palco insieme alla sua band, composta da Tony Canto, produttore artistico dell’album nonché special guest fisso in questo tour, Vincenzo Virgillito al contrabbasso, Franco Barresi alle percussioni e Manola Micalizzi alle percussioni e cori.