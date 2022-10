CATANIA – La scorsa notte, i carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 28enne di Mascalucia pregiudicato, sottoposto all’obbligo di firma. I militari, nel corso di un controllo per lo spaccio di droga nel centro storico, hanno fermato, tra gli altri, il giovane mentre attraversava a bordo della sua auto piazza Stesicoro. Dopo una verifica sul posto, i carabinieri hanno esteso la perquisizione in casa de 28enne a Mascalucia dove hanno trovato in un comodino della camera da letto 120 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, oltre a svariato materiale idoneo al confezionamento della droga.