Blitz antidroga nel cuore di Palermo

PALERMO – Controlli a tappeto della polizia nell’ambito dell’operazione “Alto impatto” che ha concentrato le attenzioni sul centro storico ed in particolare alla “Vucciria”. Grazie alla collaborazione dei cinofili della polizia ed al fiuto del cane Yndira, gli agenti del commissariato “Centro” sono riusciti ad individuare un ingente quantitativo di stupefacenti. Nel dettaglio sono stati sequestrati: 159 grammi di hashish suddivisi in 36 dosi e 27 grammi di cocaina, suddivise in 69 dosi. L’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio è proseguita nei pressi di piazza Caracciolo, dove l’attenzione delle forze dell’ordine è stata attirata da un’utilitaria in sosta. Gli agenti hanno riscontrato che l’auto in questione presentava diverse irregolarità alle norme del Codice della strada, motivo per cui è stata posta sotto sequestro. Complessivamente sono state identificate 40 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllate 20 vetture ed elevate 5 sanzioni al Codice della strada.