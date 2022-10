“Avevano spento migliaia di incendi”

CATANIA – “Matteo Pozzoli e Roberto Mazzone erano piloti estremamente esperti e altamente formati, avendo svolto in totale oltre 2.000 missioni aeree antincendio”. Babcok, la società che gestiva il canadair precipitato su monte Calcinera a Linguaglossa, nel Catanese, inviando le condoglianze alle famiglie dei piloti deceduti ricorda quanto fosse lungo il curriculum dei due. “Matteo è stato pilota canadair per oltre 20 anni, accumulando oltre 2.700 ore di volo e svolgendo 1.500 missioni, anche in Francia, Portogallo, Germania e Repubblica Ceca. Roberto era pilota canadair dal 2013, con 1.200 ore di volo, e 500 incendi spenti”.