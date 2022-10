Aveva stupito Xi, ora Antonio è attore prodigio

PALERMO – Aveva fatto colpo addirittura sul presidente cinese Xi Jinping, ammaliato durante la sua visita a Palermo dal piccolo puparo di 9 anni che manovrava Orlando e Angelica. Adesso Antonio Tancredi Cadili, all’età di 11 anni, ha vinto il premio come miglior attore bambino al festival del cinema “San Diego Movie Awards”.

Antonio, che dopo l’incontro con Xi era volato in Cina per partecipare al festival internazionale della marionette su invito dello stesso presidente, è uno dei protagonisti del film “Il teorema della felicità”, con la regia di Luca Fortino, già presentato al festival del cinema di Cannes.

Il film è una commedia ambientata a Palermo durante la pandemia. Antonio interpreta un bambino con la capacità di trovare il bene in ogni circostanza. Il film è una produzione italo-canadese. A dicembre sarà nelle sale cinematografiche in Canada e subito dopo in Italia.