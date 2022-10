Alloggi per senzatetto: a Catania esce graduatoria

CATANIA – Sono state pubblicate sul sito del Comune di Catania, nella sezione Avvisi (al link https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/default.aspx?n ews=85175) le graduatorie definitive per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati a chi è stato sfrattato o vive in condizioni di disagio sociale. Per informazioni sulle graduatorie è possibile chiamare al numero di telefono 095-7426605 o scrivere all’indirizzo email [email protected]