Allagamenti e famiglie bloccate in casa nel Trapanese

Come previsto, buona parte della Sicilia è investita da maltempo e piogge. Grave la situazione nel Trapanese a causa del maltempo. La protezione civile regionale comunica che la pioggia intensa di queste ore ha causato diversi allagamenti nel Trapanese: nel comune di Misiliscemi il commissario straordinario ha segnalato il verificarsi di diversi allagamenti nelle scuole, con alunni rimasti negli edifici esattamente nelle frazioni di Marausa, Salina Grande, Rilievo e Guarrato.

Allagata anche la strada provinciale Trapani-Marsala. I mezzi dei volontari della Protezione Civile Siciliana sono già al lavoro ma la situazione più critica si registra in località Salina Grande. E’ stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco in un’abitazione della strada Marcanzotta, per soccorrere alcune famiglie rimaste bloccate al suo interno. Il direttore generale della protezione civile, Salvo Cocina ha richiesto l’attivazione di tutte le unità dotate di gommoni e mezzi di soccorso anfibi a convergere su Misiliscemi. Inoltre, è esondato il torrente Baiata e si sta valutando l’evacuazione della zona Salinagrande. Il commissario straordinario di Misiliscemi ha riferito alla sala operativa che la situazione è grave e l’esondazione del torrente ha aggravato una situazione già difficile.

Stanno arrivando nel Trapanese squadre dei pompieri da Palermo Caltanissetta e un mezzo anfibio da Catania. Si stanno allertando anche gli elicotteri che dovrebbero partire non appena le condizioni meteo saranno favorevoli. La Prefettura di Trapani ha attivato il Centro Coordinamento dei Soccorsi, che ha chiesto ai vigili del fuoco l’invio di mezzi anfibi. Un bimbo che necessitava di una dose di insulina è stato soccorso dagli uomini dell’Esercito, arrivati nelle aree colpite dagli eventi alluvionali. Anche a Mazara del Vallo si segnalano tombini divelti e allagamenti in diverse località. Allagamenti anche a Campobello di Mazara.

La bretella per Marsala/Birgi dell’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo è allagata e, al momento, è chiusa al traffico. Dopo le intense piogge di stanotte e stamattina la sede stradale è stata invasa dal fango, facendo accumulare più di 30 centimetri d’acqua sull’asfalto. Sul posto sono intervenute alcune squadre dell’Anas che hanno regolato il traffico, deviandolo verso Trapani. Lunghe code si sono formate sull’autostrada.

L’Anas comunica che alcuni tratti della rete stradale del Trapanese sono bloccati a causa delle forti piogge: lungo la Statale 113, in corrispondenza dei comuni di Calatafimi e Vita (km 348,500), si registra la presenza di fango e detriti sulla carreggiata; lungo la Statale 188 tra il km 11,000 e 11,500, in corrispondenza del territorio di Marsala si registra un allagamento a seguito del temporale in corso.

Nell’Agrigentino, una bomba d’acqua caduta in mattinata a Sciacca ha fatto esondare il torrente San Marco. Il corso d’acqua attraversa la contrada Foggia, località balneare densamente abitata anche nel periodo invernale. Si tratta della stessa zona dove l’11 novembre di un anno fa si erano verificati forti allagamenti. Personale della protezione civile del Comune ha effettuato sopralluoghi per verificare eventuali situazioni di pericoli per l’incolumità pubblica. Il sindaco Fabio Termine ha convocato il Centro Operativo Comunale. Resistono, fino a questo momento, gli argini del torrente Cansalamone.