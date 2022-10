Addio al ‘baffo’ dei Ricchi e poveri. E’ morto a Genova Franco Gatti, aveva 80 anni. “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”, il saluto addolorato del gruppo. Dopo una carriera costellata da grandi successi internazionali come ‘Sarà perché ti amo’, ‘Che sarà’, nel 2016 Gatti lasciò i Ricchi e poveri per dedicarsi di più alla sua famiglia, dopo aver perso tragicamente il figlio. “Mi piace ricordarlo sul palco dell’Ariston, rividi la gioia nei suoi occhi”, afferma Amadeus.