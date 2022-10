Abbandonato nel sacchetto: “Che emozione trovare Francesco”

PACECO (TRAPANI) – Lo hanno chiamato Francesco, come il carabiniere che lo ha preso in braccio per primo, proprio nel giorno di san Francesco. Sta bene il neonato abbandonato a Paceco, in contrada Sciarrotta. E’ stato trovato ieri, appena nato, ancora con il cordone ombelicale. Era dentro un sacchetto di plastica. A dare l’allarme è stato un contadino che lavorava nel suo campo, richiamato dal pianto del piccolo.

'Che emozione trovare Francesco'

Il bimbo si trova adesso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. E’ vivo per un caso: la zona è isolata e difficilmente qualcuno lo avrebbe scoperto se il coltivatore non fosse passato per andare a lavorare. Nel sacchetto c’era ancora la placenta, circostanza che fa pensare che la madre abbia partorito in casa. Si indaga per risalire alla madre anche visionando le telecamere della zona. Sulla vicenda è intervenuta anche la leader di Fdi Giorgia Meloni: “Che la vita possa restituire a questo bimbo tutto l’amore e il bene che qualcuno ha provato a negargli con questo gesto spregevole”, ha scritto sui social.