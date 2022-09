Zuckerberg licenzia: è la prima volta

WASHINGTON – Meta (ex Facebook) si prepara al primo taglio di personale della sua storia, mettendo fine di fatto a quasi un ventennio di crescita ininterrotta. Dopo le recenti indiscrezioni, Mark Zuckerberg ha confermato ai propri dipendenti che la società congelerà le assunzioni e ridurrà i budget per molti team, mossa che porterà a licenziamenti nei settori più deboli. Lo riportano i media Usa, dopo che avevano preannunciato l’obiettivo di ridurre i costi di almeno il 10% nei prossimi mesi in risposta alla crescita stagnante e all’intensa concorrenza.