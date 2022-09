Von der Leyen cita Catania. Giorgetti: “Merito mio”

Ursula Von Der Leyen cita Catania e il ministro Giancarlo Giorgetti si prende il merito. La presidente della Commissione Ue nel discorso sullo Stato dell’Unione ha parlato di energia verde in Europa, riferendosi al progetto di Enel Green Power, che a Catania sta investendo nella fabbrica 3Sun, destinata a diventare il più grande sito di produzione di moduli fotovoltaici innovativi, sostenibili e ad alte prestazioni.

“La transizione – ha detto – sta accadendo in Sicilia, dove la più grande fabbrica solare d’Europa produrrà presto la nuova generazione di pannelli”. Un intervento che ha stuzzicato l’orgoglio di Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico: “L’impianto di Catania per lo sviluppo del fotovoltaico è un successo che rivendico. Un passo avanti importante perché dobbiamo puntare a un’industria nazionale a larga scala che consenta all’Italia non solo di installare i pannelli ma anche di produrli. Andrò a Catania presto, dopo le elezioni, per visitare personalmente quest’impianto che nasce grazie al Pnrr e al Mise”.