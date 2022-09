Vigilia del voto: e Salvini trasgredisce

Dopo la chiusura ieri della campagna elettorale per le elezioni politiche, oggi è il giorno del silenzio in attesa dell’apertura delle urne domani mattina alle 7. Su Instagram Matteo Salvini però commenta: “Ieri Letta ha chiuso con un flop in piazza del Popolo davanti a una bandiera dell’Unione sovietica. Il vessillo comunista è finalmente una piccola grande verità: ricorda a tutti qual è stato l’unico partito ad aver incassato dei rubli insanguinati, altro che ingerenze russe nel 2022”. Sono 51 milioni i cittadini chiamati al voto. Per 2,6 milioni sarà la prima volta.