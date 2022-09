VALDERICE (TRAPANI) – Una venticinquenne di Licata, con precedenti per truffa è stata denunciata dai carabinieri di Valderice. La donna avrebbe incassato, tramite carta prepagata, da un valdericino, oltre 3 mila euro per l’acquisto di un grosso fuoristrada messo in vendita tramite un applicativo on line. La vittima ha denunciato la truffa ai carabinieri e dai primi accertamenti la carta risultava intestata alla donna che nei giorni successivi si è recata all’istituto bancario a prelevare il denaro incassato sulla prepagata a lei intestata, denunciandone subito dopo lo smarrimento.