Tutto il Catania su Telecolor

Tutte – ma proprio tutte – le partite del Catania. Comincia una nuova avventura per i colori rossazzurri e Telecolor è pronta a raccontarvela nella sua interezza. Dal primo all’ultimo minuto.

La nostra emittente, leader insieme con Antenna Sicilia nel panorama regionale, trasmetterà in diretta tv (lo streaming sul web è in fase di definizione) e in esclusiva tutte le gare della squadra etnea nel campionato di Serie D che prenderà il via domenica. Trentaquattro sfide che regaleremo ai tifosi senza soluzione di continuità. In casa come in trasferta.

Uno sforzo editoriale imponente – completato dalle tradizionali trasmissioni del venerdì (Sport Sicilia Preview) e del lunedì (Corner) – che produrrà un ricchissimo racconto della prima annata della storia del Catania SSD. Tre ore di live tra pre e post gara con interviste, analisi e naturalmente la telecronaca del match. Si comincia trenta minuti prima del calcio d’inizio con la presentazione dell’incontro e delle formazioni, si finisce quarantacinque minuti dopo con le voci dei protagonisti e i commenti sulla partita appena conclusa.

Tutto in diretta, tutto in chiaro, tutto su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre). Appuntamento a domenica, a partire dalle 14.30, con Ragusa-Catania. Per vivere un’emozione rossazzurra lunga una stagione.