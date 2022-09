Trascinata per i capelli: nel video il branco che incita

MONREALE (PALERMO) – Trascinata per i capelli mentre il “branco” incita alla violenza. L’episodio si sarebbe verificato in una villa comunale di Monreale ed è venuto a galla perché il video dell’aggressione è diventato virale passando da un cellulare all’altro. I genitori della ragazzina maltrattata sarebbero andati alla caserma dei carabinieri di Monreale ma non avrebbero presentato denuncia.

“Gira nei telefonini dei nostri figli – racconta sui social la zia della ragazza aggredita – un video dove una ragazzina di dodici anni trascina per i capelli una sua coetanea e in sottofondo si sentono altri ragazzini che incitano la malefica ragazzina a continuare nella violenza. Il tutto avviene durante il pomeriggio in villa. Ma scusatemi, cari genitori, avete educato figlie o bestie?? La ragazzina vittima di questa violenza è mia nipote. Sono tanto amareggiata per la società dove stanno crescendo i nostri figli”. I carabinieri stanno indagando e sarebbero alla ricerca del video.