TRAPANI – Sono stati rilasciati a Nubia, a due passi dagli incendi dolosi che hanno devastato i pantani delle Saline di Trapani, due bellissimi fenicotteri rosa, un adulto e un subadulto. Il primo è stato recuperato ieri sulla riva del litorale della Bandita a Palermo dopo giorni che era stato avvistato a cercare cibo lungo la costa, dalla foce dell’Oreto alla foce dell’Eleuterio; non trovando l’ambiente e il cibo adatto, si era debilitato e presentava chiari segni di debolezza agli arti e alle ali. Il recupero è avvenuto grazie a un cittadino, simpatizzante del Wwf che ha avvisato l’associazione. L’animale è stato curato e poi rimesso in natura in una zona ricca di alimentazione naturale.

Un altro piccolo fenicottero è stato recuperato mentre in difficoltà nell’Isola di Marettimo qualche giorno fa. Anche il giovane esemplare è stato reinserito in natura nella Riserva delle Saline di Trapani e Paceco, gestita dal Wwf Italia, che presenta tutte le caratteristiche dell’habitat naturale di questa delicata e preziosa specie. Un segnale importante dopo i gravi incendi di origine dolosa che hanno devastato estese zone di pantani.