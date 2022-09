Traffico di cocaina, la base era a San Giorgio

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato due giovani donne, B.A. e B.M., per traffico di cocaina. Gli agenti si sono recati nel quartiere San Giorgio nei pressi di un’abitazione nella quale era stato segnalato un andirivieni di persone sospetto. Durante i controlli, i poliziotti hanno visto arrivare B.M. alla guida di una Nissan Qashqai, la quale, una volta scesa dall’auto, entrava nella casa monitorata aprendo il portone d’ingresso con le chiavi. Una volta fermata, è stata trovata in possesso di un involucro sottovuoto contenente 13 grammi di cocaina nascosto in una pochette.

A quel punto i poliziotti dell’Antidroga hanno perquisito l’abitazione di San Giorgio da cui era uscita la donna, nella quale risiede B.A.. Nascosti in un armadietto posto nel garage dell’abitazione sono stati trovati 6 kg di cocaina suddivisi nei classici “panetti”. Perquisita anche la casa di B.M. nei pressi di piazza Palestro: occultati dentro due scatole di scarpe poste nell’armadio della camera da letto, gli agenti hanno trovato 78.000 euro in contanti ritenuti provento del traffico di cocaina. Le due donne sono state associate una nella casa circondariale di Catania, Piazza Lanza, l’altra in quella di Messina-Gazzi.