Soleri, guizzo inglese

Vittoria del Palermo per 1-0 nel test con il Nottingham Forest all’Accademy Stadium dell’Etihad Campus di Manchester. La squadra di Eugenio Corini si è imposta contro il club che gioca in Premier League, in campo con giovani e riserve perché privo di numerosi elementi convocati nelle nazionali, grazie alla rete di Edoardo Soleri realizzata alla mezzora del secondo tempo. L’attaccante, andato in gol dopo essere subentrato a partita in corso come gli capitava anche nello scorso campionato di Serie C, ha realizzato di destro su cross dalla destra di Pierozzi (foto Palermo FC).

“È stata una partita fatta bene – ha detto il tecnico rosanero Eugenio Corini – con intensità e un bell’atteggiamento. L’Under 23 del Nottingham Forest era una squadra molto fisica, che giocava con intensità e questo ricalca un po’ le caratteristiche dei nostri prossimi avversari del Sudtirol. Sono contento nonostante il carico di lavoro dei giorni precedenti siamo stati fluidi e intensi. Abbiamo provato le cose su cui abbiamo lavorato in ritiro e siamo stati spesso pericolosi. Peccato avere segnato solo un gol. In ogni giorno di lavoro cerchiamo di consolidare il nostro atteggiamento e di crescere. In questo ritiro lo abbiamo fatto e anche bene. La struttura ci ha aiutato a lavorare al meglio. Ogni partita che prepariamo la prepariamo per ottenere il massimo. L’obiettivo contro il Sudtirol sarà quello di fare il miglior risultato possibile”.

Il ritiro di Manchester oltre che sotto il profilo tecnico tattico è servito al Palermo per creare compattezza fra vecchi e nuovi giocatori. “I ragazzi sono stati spesso insieme – ha sottolineato Corini – anche stasera usciranno per una breve licenza dal ritiro fino a mezzanotte. Un modo per divertirsi dopo quattro giorni di lavoro intenso”. A chi gli ha chiesto che Palermo tornerà in sede dopo il ritiro inglese, Corini ha risposto che sarà una squadra con “la consapevolezza che il City Group tiene molto al Palermo – ha detto – e ce lo ha dimostrato per come ci hanno trattato a Manchester. Torno a casa con la consapevolezza che i giocatori hanno lavorato con grande intensità, ma questo lo avevo visto anche a Palermo. Sono giocatori che hanno voglia di consolidare un gruppo che era già unito e che vuole farsi trovare pronto nelle varie difficoltà che ci saranno dentro le partite. Ho la sensazione di aver creato una base importante su cui costruire un buon campionato per le prossime 32 partite”.

La preparazione in vista della prossima gara contro il Sudtirol, che si disputerà al Barbera alla ripresa del campionato di Serie B il primo ottobre alle 14, riprenderà lunedì.