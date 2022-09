Soccorso runner sull’Etna

Un giovane runner in difficoltà lungo la pista che porta all’osservatorio di Pizzi Deneri, sul versante nord dell’Etna, è stato soccorso ieri. Le squadre con i mezzi fuoristrada hanno raggiunto rapidamente il ragazzo, che partito dalla zona del Rifugio Citelli, dopo essere giunto all’osservatorio astronomico di Pizzi Deneri a quota 2.800 metri, in fase di rientro non è riuscito a continuare autonomamente, stremato per la distanza percorsa e per il dislivello.

I soccorritori lo hanno accompagnato a bordo dei 4×4 e trasportato fino al piazzale di Piano Provenzana, dove ad attendere erano presenti i sanitari del 118 con un’ambulanza. Per fortuna non è stato necessario portarlo in ospedale.