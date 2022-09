Scontro tra ape e aereo, passeggeri risarciti

Un volo cancellato a causa di un’ape. Questa la motivazione della compagnia aerea Albastar, condannata a risarcire con 1.000 euro una mamma con i suoi tre figli. Il tragitto era un Trapani-Roma, il 14 agosto 2020, e secondo il giudice di pace della città siciliana la comunicazione dell’annullamento è arrivata con poco preavviso. Dunque tutti i passeggeri dovranno essere pagati.

La vicenda è stata resa nota da ItaliaRimborso. “Secondo la compagnia aerea la cancellazione è stata dovuta all’introduzione di un’ape all’interno di un non identificato condotto del velivolo. Albastar ha cercato di paragonare l’impatto con l’ape con quello di un uccello: nei casi di bird strike, infatti, essendo un evento eccezionale, non spetta la compensazione pecuniaria ricevuta, in questo caso, dalla famiglia. Il giudice di pace, appunto, nella sentenza evidenzia come non sia stata prodotto supporto probatorio sufficiente a dimostrare se effettivamente l’introduzione dell’insetto abbia potuto influire o meno sulla cancellazione del volo”.