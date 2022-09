Schifani tra festa e programmi: “Realizzeremo due termovalorizzatori”

“E’ una vittoria di tutto il centrodestra. Tutti avranno pari dignità, al di là dell’entità dei consensi che influiranno sulla composizione della giunta. Ma ribadisco che sarà il governo delle competenze”. Renato Schifani in conferenza stampa, a Palermo, fa il segno di vittoria con le dita. Mentre è in corso lo scrutinio per le Regionali siciliane il suo successo è ormai certo. Sarà lui, dunque, a prendere il posto di Nello Musumeci come governatore dell’Isola. “Ringrazio Berlusconi, Meloni, Salvini, Romano e Totò Cuffaro, che mi hanno dato la notizia della candidatura – afferma -. Questa vittoria favorirà il popolo siciliano, perché ci sarà sinergia col governo nazionale”.

E Schifani parla già da presidente: “Realizzeremo i due termovalorizzatori in Sicilia e istituirò una conferenza di servizi, composta da uomini dello Stato, come ex magistrati, possibilmente non siciliani, per darci una mano contro le infiltrazioni mafiose nel Pnrr. Devono però essere estranei al nostro territorio. Noi desideriamo che vengano fatti i controlli, non ci sottrarremo”.

In base ai dati dalle prime sezioni le distanze sono nette: con 725 scrutinate su 5.295 il candidato del centrodestra è al 38,6%, seguito da Cateno De Luca col 28,6%. Staccati Caterina Chinnici del centrosinistra e Nunzio Di Paola del Movimento 5 stelle.

In Sicilia per le elezioni regionali ha votato il 48,62% degli elettori. Alle precedenti regionali nel 2017 aveva votato il 46,75%. Su 4.627.146 elettori sono andati alle urne 2.249.870. Alle precedenti regionali su 4.661.111 elettori avevano votato 2.179.185.

Per quanto riguarda l’analisi del voto per le Politiche, il M5s si afferma come il primo partito dell’isola, con percentuali che variano tra il 27% e il 30%, grazie anche all’impegno in campagna elettorale nelle piazze siciliane del suo leader politico Giuseppe Conte. Fratelli d’Italia è dietro di circa dieci punti, ma comunque conferma anche in Sicilia la sua forza elettorale come primo partito del centrodestra. Bene anche Forza Italia, che ottiene un risultato superiore a quello del resto d’Italia, intorno al 10%. Il Pd conosce invece un tracollo, superato in alcuni collegi perfino da Sicilia Vera del Masaniello messinese Cateno De Luca. Il Terzo Polo di Calenda viaggia invece attorno al 5%, la percentuale prevista come soglia di sbarramento alla Regione. Il partito di maggioranza assoluta nell’isola, tuttavia, si conferma quello dell’astensione: per le Regionali hanno votato il 48,62% degli aventi diritto, sia pure in leggero aumento rispetto a cinque anni fa. Ed anche questo è un dato con il quale tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, dovranno fare i conti.