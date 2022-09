Scatena i rotweiler contro i carabinieri

RANDAZZO (CATANIA) – I carabinieri di Randazzo hanno arrestato un 41enne notato alla guida di un auto, nonostante il divieto imposto dalla misura di polizia di condurre veicoli a motore. Il tentativo dei militari di fermarlo è stato vano, in quanto il pregiudicato ha ingaggiato un inseguimento, durante il quale ha danneggiato alcune macchine parcheggiate, per poi lasciare il veicolo in contrada Pignatone e dileguarsi a piedi fino alla propria casa.

Lì il fuggitivo ha chiuso il cancello per impedire l’accesso ai militari e ha liberato due cani di grossa taglia razza rotweiler. Gli agenti, dopo aver persuaso alcuni familiari del sorvegliato a tenere a bada i cani, sono riusciti a catturare il 41enne.