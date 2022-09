Rubano profumi di marca, due nordafricani arrestati

CATANIA – Due nordafricani sono stati arrestati in flagranza di reato per furto; si tratta di un 33enne tunisino ed una 34enne marocchina, entrambi noto alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma sono intervenuti in seguito ad una telefonata alla sala operativa che segnalava la presenza di due persone intente a rubare prodotti dal reparto profumeria del negozio “Rinascente”. Giunti in via Sant’Euplio, a circa 50 metri dal grande magazzino, le forze dell’ordine hanno intercettato l’uomo, già fermato da un carabiniere libero dal servizio, che attirato dall’allarme degli addetti alle vendite, aveva impedito che il ladro potesse scappare. Immediatamente perquisito sono stati rinvenuti quattro profumi di una nota marca (valore complessivo di 450 euro). Una seconda pattuglia ha intercettato la donna che aveva altri profumi, già privi del dispositivo anti-taccheggio, per un valore di 700 euro.