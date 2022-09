PANTELLERIA (TRAPANI) – Nei giorni scorsi, i carabinieri forestali in servizio sull’isola di Pantelleria, in seguito a una segnalazione, hanno recuperato un esemplare di pastore tedesco che girovagava nelle strade adiacenti all’aeroporto. La presenza del cane, essendo un potenziale rischio per il traffico della zona, ha spinto i militari, con la collaborazione di due volontari di canili comunali, a contattare la direzione del canile di Pantelleria, per concordare la custodia dell’esemplare. Dopo accertamenti eseguiti tramite il servizio veterinario, si è constatato la presenza di un microchip: il cane è stato così riconsegnato al proprietario, residente sull’isola.