Palermo, record di abbonamenti

Sono 11.465 gli abbonamenti venduti dal Palermo alla chiusura della campagna terminata ieri sera allo scoccare della mezzanotte. Per il club nato dopo il fallimento del 2019 è il nuovo record, dopo il primato centrato proprio nell’anno della rinascita con 10.446 tessere vendute. Il dato permette al club di piazzarsi al secondo posto, dopo il Genoa, nella classifica dei club con più tifosi abbonati del campionato cadetto e a ridosso dei primi dieci club della serie A (foto Palermo Fc).

Obiettivo centrato per il presidente Dario Mirri che si augurava di superare il dato del primo anno di attività del suo club. “Ritrovarci tra le squadre con più abbonati nel calcio italiano – ha detto Dario Mirri – è l’ennesima conferma che Palermo e il Palermo giocano un ruolo da veri protagonisti nel panorama nazionale e non solo. I tifosi rosanero sono e rimarranno sempre un patrimonio inestimabile, fondamentale per il club, sempre sugli spalti del nostro stadio in occasione delle partite, ma anche nella vita di ogni giorno: chi è tifoso è tifoso sempre, e sarà sempre più partecipe e decisivo per il futuro del Palermo”.