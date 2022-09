Vigili del fuoco impegnati nella notte nello spegnimento di roghi di rifiuti. In alcuni quartieri la raccolta della Rap, l’azienda che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti nel capoluogo siciliano, non avviene in modo continuo e la spazzatura accumulata fuori dai contenitori viene bruciata. Gli incendi si sono sviluppati nei quartieri Borgo Nuovo, al Cep, nella zona di via Oreto e Bonagia. I pompieri sono intervenuti in via del Levriere, in via Silvio Boccone, in via Placido Rizzotto e in via Gaetano Zumbo.