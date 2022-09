PALERMO – Cumuli di rifiuti sono stati dati alle fiamme in diversi quartieri di Palermo. I roghi hanno avvolto la spazzatura ed i cassonetti. Squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate per tutta la notte. Le fiamme sono state appiccate a Borgo Nuovo, Bonagia e Falsomiele, Villaggio Santa Rosalia e Zen. Colonne di fumo si sono alzate in cielo. I pompieri hanno lavorato per evitare che il fumo potesse espandersi e raggiungere le auto parcheggiate e le abitazioni.