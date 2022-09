PALERMO – Il questore di Palermo Leopoldo Laricchia ha sospeso per 30 giorni la licenza alla discoteca Isound di via dell’Arsenale, dove la notte tra sabato e domenica scorsi durante una rissa una ragazza è stata ferita al volto. Il provvedimento è stato notificato stamane dagli agenti della divisione amministrativa della Questura. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili. In quell’occasione decine di giovani sono fuggiti dalla discoteca e qualcuno ha iniziato a lanciare bottiglie di vetro che hanno ferito alcuni di loro, tra cui la ragazza, che è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno dichiarata guaribile in 6 giorni.