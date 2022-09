PALERMO – La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre palermitani, di 41, 42 e 45 anni, accusati concorso in rapina aggravata. Due gli episodi contestati. Lo scorso 15 febbraio il 41enne ed il 42enne si sono avvicinati a un’auto in sosta in via Brunelleschi, hanno aperto lo sportello e immobilizzato due giovani fidanzati. Li hanno minacciati e si sono presi 45 euro ed un anello d’oro. Il 22 febbraio, il 42enne e il 45enne avrebbero aggredito immobilizzandolo, un uomo di 70 anni mentre era in via Besio, che gettava la spazzatura.