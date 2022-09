PALERMO – “Tutti i campionamenti eseguiti a Palermo nelle condutture dell’acqua fino al contatore ad oggi hanno dato esito negativo. La presenza della legionella che supera il livello consentito dipende dai singoli impianti degli edifici”. E’ quanto affermano dall’Asp di Palermo. I tecnici in questi giorni stanno eseguendo controlli e campionamenti in diversi edifici del centro e le strutture del centro. “Per avere gli esiti sugli esami servono almeno dieci giorni – aggiungono dall’Asp -. La legionella, ricordiamolo, è sempre presente nei limiti consentiti”. Il batterio che causa un’infezione polmonare è stato trovato in quantità superiori in un paio di casi, il primo dei quali, alcuni mesi fa, a Villa Niscemi, sede di rappresentanza del Comune. Sono in corso controlli in diverse strutture alberghiere. “Domani i nostri tecnici faranno controlli in edifici in cui sono stati segnalati valori superiori alla soglia consentita – concludono dall’Asp -. Verificheremo se anche in questo caso i problemi riguardano gli impianti interni degli appartamenti”.