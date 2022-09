MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato per furto aggravato due catanesi, un 43enne e un 38enne, entrambi noti alle forze dell’ordine. I militari si sono recati a Misterbianco, allertati da una chiamata al 112, che ha segnalato la presenza di una persona sospetta che dopo aver armeggiato sul paraurti di un’auto, si è dileguato alla guida di una Fiat 600 in compagnia di un complice. Intercettato il veicolo segnalato, alla cui guida è stato identificato il 38enne ancora sporco di grasso di motore, segno evidente del fatto che avesse da poco manipolato le parti di una macchina, mentre al lato passeggero è stato identificato il 43enne, che è stato perquisito e trovato in possesso di uno zaino contenente attrezzi da scasso.

I due sono stati ricondotti sul luogo indicato, dove è stata trovata una macchina che aveva il paraurti smontato, ma del quale non erano riusciti a impossessarsi, forse perché disturbati da qualche passante. I carabinieri hanno effettuato accertamenti sul veicolo, che risultava intestato a una donna, la quale ha riferito di aver parcheggiato il veicolo la sera prima e che lo stesso era integro. I due sono stati arrestati per tentato furto: arresto convalidato, disposta la presentazione alla polizia giudiziaria a carico di entrambi.