Maltempo, allerta gialla in Sicilia

Annunciata dagli esperti meteo, l’ondata di maltempo ha già colpito la Sicilia occidentale con vento forte e pioggia nel Palermitano, specie tra Brancaccio e Bagheria e si sposta lentamente verso il versante orientale. Lungo la rete del tram, a Palermo, si è verificata la caduta di alcuni alberi che sono finiti sui binari; analogo scenario in via don Pino Puglisi. Sono intervenuti i pompieri che hanno rimosso gli arbusti permettendo il ripristino della viabilità. Il vento ha anche abbattuto cartelloni pubblicitari, vecchi pali della segnaletica e scoperchiato qualche tetto. Sempre a causa del forte vento, due grossi incendi si sono propagati tra Donnalucata e Playa Grande, nel territorio di Scicli. Danneggiato un capannone agricolo ed inceneriti ettari di macchia mediterranea. Estate quindi agli sgoccioli in Sicilia, tutta colpa di un fronte di aria fredda proveniente dalla Svezia con forti venti destinati a spazzare via il caldo anomalo e a spingere in basso le temperature di almeno 6-8 gradi. Nel week end, instabilità diffusa in tutta l’isola con rischio temporali. Per questo motivo, il dipartimento di Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta gialla che sarà valido fino alla mezzanotte.