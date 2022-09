Malore in bici: muore a 31 anni

PALERMO – Una giovane di 31 anni è morta questo pomeriggio, probabilmente per un infarto, mentre andava in bicicletta in via Giulio Bonafede a Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarla ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e della polizia municipale. E’ intervenuto anche il medico legale. Dopo l’ispezione sul corpo della giovane la Procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per celebrare i funerali.