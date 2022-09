L’ultimo viaggio di Elisabetta II

Il feretro di Elisabetta II ha lasciato la residenza scozzese di Balmoral, dove la regina 96enne è spirata tre giorni fa, per l’ultimo viaggio verso la sepoltura finale a Londra prevista lunedì 19. In giornata è atteso a Edimburgo, dove domani sarà esposto a un primo omaggio pubblico. Ali di folla si stanno radunando lungo il percorso per rendere tributo alla sovrana al passaggio del corteo. Il feretro arriverà da Balmoral al palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo – la residenza reale ufficiale in città – intorno alle 16 locali (le 17 in Italia) e rimarrà nella Stanza del Trono, dopo un viaggio di oltre 280 Km. La capitale scozzese è determinata a dare l’ultimo saluto alla regina con tutti gli onori e tutto è pronto per i due giorni di tributo: il centro si presenta questa mattina avvolto nel silenzio mentre gli agenti di polizia lo presidiano. Oggi in Scozia si svolgerà anche una cerimonia di passaggio con la proclamazione del nuovo re, Carlo III, prima sul Royal Mile di Edimburgo a fine mattinata e poi nel castello della città. Domani la capitale scozzese sarà teatro di un’altra tradizionale e suggestiva cerimonia, la Cerimonia delle Chiavi: un’usanza antica che prevede la consegna delle chiavi di Edimburgo al nuovo re il quale le restituisce alla città affinché le custodisca al meglio. Il sindaco di Edimburgo, Lord Provost Robert Aldridge, in una commossa intervista con Sky News questa mattina ha sottolineato la determinazione dei residenti di salutare la regina al meglio “mostrando il grande rispetto nutrito per lei”.