Svincolo di Acireale, lunedì stop al traffico

ACIREALE (CATANIA) – Lunedì prossimo sono in programma lavori di messa in sicurezza e di rifacimento del manto stradale dello svincolo di Acireale dell’autostrada A18 Catania-Messina, in direzione del capoluogo etneo. Per consentire la loro l’esecuzione il traffico sarà interdetto tra le 10.30 e le 17. I tecnici lavoreranno per ripristinarne l’aderenza e l’impermeabilizzazione e per eliminare gli avvallamenti.