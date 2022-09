Ladruncoli da spiaggia presi a Giardini

GIARDINI NAXOS (MESSINA) – Borse, soldi e cellulari scomparsi sotto gli ombrelloni nell’area di San Pancrazio, a Giardini Naxos. I carabinieri hanno denunciato per furto aggravato, in concorso, due minorenni. Il fenomeno ha messo da giorni in allarme quanti frequentano uno dei tratti di spiaggia nel centro della cittadina turistica. I carabinieri di Taormina hanno adesso individuato i presunti autori di uno dei raid. Nel fine settimana i militari dell’Arma erano stati allertati da una bagnante che aveva subito il furto di alcuni effetti personali. Aveva notato due giovane allontanarsi velocemente ed è riuscita a fornire una sommaria descrizione ai militari, risultata decisiva per l’identificazione.