La strada statale 114 “Orientale sicula” è stata temporaneamente chiusa al chilometro 109, a Catania, tra l’innesto a rotatoria con la SS 194 “Ragusana” e l’innesto della tangenziale di Catania (svincolo per A18/A19), a causa di un incidente. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha causato il ferimento di quattro persone, richiedendo l’intervento dell’eliambulanza.