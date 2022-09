In casa rivoltelle e proiettili non dichiarati

MASCALUCIA (CATANIA) – I carabinieri hanno denunciato per detenzione illegale di armi e munizioni un 58enne di Mascalucia trovato in possesso di una cinquantina tra pistole e fucili e proiettili di vario calibro. Armi e munizioni sono state sequestrate. L’uomo, che deteneva legalmente gran parte delle armi, è risultato possedere illecitamente tre rivoltelle di vario calibro (una Lefaucheux mancante di alcune parti, una pistola lanciarazzi, minuteria varia per armi da fuoco corte e lunghe, una granata con dispositivo di innesco, una cartuccera per mitragliatrice pesante, lastrine di alimentazione per armi lunghe da guerra e 10 proiettili da guerre 8mm Mauser. I militari hanno anche sequestrato 702 proiettili tra calibro 9 mm Mauser con proiettile a punta cava e proiettili di vario calibro per armi lunghe e corte.