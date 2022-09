Il Palermo in ritiro a Manchester

Scatta domani il ritiro del Palermo all’Etihad Campus di Manchester. La squadra rosanero si trasferirà domattina in charter a Manchester dove rimarranno a lavorare nel quartier generale del Manchester City fino al 24 settembre ospiti della proprietà City Football Group. La squadra di Eugenio Corini scenderà in campo già nel pomeriggio per il primo allenamento, mentre nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì è prevista una doppia seduta, alternando il lavoro in campo e quello in palestra.

Nel pomeriggio di venerdì è in programma un allenamento congiunto con il club di Premier League del Nottingham Forest. Il test si disputerà a porte chiuse sul campo dell’Academy Stadium del Campus. Sabato mattina il Palermo effettuerà l’ultimo allenamento al mattino prima di rientrare in città. All’Etihad Campus non è consentito l’accesso al pubblico e tutte le sedute saranno a porte chiuse. I tifosi potranno seguire il lavoro dei rosanero attraverso i canali social del Palermo.

A lavorare in Inghilterra con Corini saranno quasi tutti i calciatori della rosa, eccezion fatta per Ionut Nedelcearu e Dario Saric, impegnati con le rispettive nazionali, e Masimiliano Doda: il calciatore albanese, a causa dei tempi tecnici che hanno impedito di completare l’iter burocratico necessario, non è in possesso del visto per entrare nel Regno Unito e si allenerà a Palermo con la formazione Primavera.