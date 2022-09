Il comune di Gravina diventa smart

GRAVINA DI CATANIA (CATANIA) – Gravina di Catania si appresta a diventare un comune smart. Nei giorni scorsi, infatti, il Comune è riuscito ad accedere a due importanti bandi pubblici, nell’ambito del Pnrr, per la digitalizzazione. In particolare: “Abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali Comuni” e “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni”. Per il raggiungimento del progetto di digitalizzazione il Comune di Gravina di Catania grazie ai due bandi, ai quali ha avuto accesso, otterrà un finanziamento di 533.050 euro.

Il primo bando permetterà al comune di salvare tutti i dati in un cloud, il che, tra l’altro, consentirà all’ente anche un notevole risparmio in termini di costi per l’energia elettrica e un considerevole risparmio nell’acquisto di strumenti informatici. Il secondo bando, invece, permetterà di offrire i servizi che vengono normalmente erogati allo sportello direttamente online sul sito del comune. In modo particolare servizi come, ad esempio, la richiesta di occupazione del suolo pubblico, la richiesta del permesso per parcheggio invalidi, la richiesta di sepoltura di un defunto, la richiesta di pubblicazione di un matrimonio o la richiesta di certificati vari, presto potranno essere effettuati online. I cittadini, stando comodamente seduti a casa, potranno richiedere tutti i servizi comunali mediante spid o carta d’identità elettronica.

In realtà il comune di Gravina di Catania, nel rispetto delle norme previste dall’Agid (agenzia per l’Italia digitale), già da tempo offre dei servizi online che verranno, comunque, integrati con quelli previsti dai bandi. Il tutto con largo anticipo rispetto alle nuove disposizioni di legge e, soprattutto, con un grande risparmio per le casse comunali.