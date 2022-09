Il Catania pensa al territorio

Il Catania lavora pensa al territorio e si dedica al sociale. A confermarlo sono le parole del direttore generale rossazzurro Luca Carra, che annuncia una nuova iniziativa: “Su impulso del presidente Pelligra, costantemente attento alle esigenze dei catanesi, destineremo il 5% del ricavato della campagna abbonamenti ad alcuni progetti di rilevanza sociale. Dopo la chiusura delle sottoscrizioni, prevista nell’imminenza della seconda gara interna, comunicheremo alle associazioni ed a tutte le realtà potenzialmente interessate le modalità e le tempistiche per l’invio delle proposte, che selezioneremo e illustreremo nel corso del mese di ottobre. Restituiremo così in termini tangibili il senso della nostra intenzione di essere “il Catania per Catania”, esprimendo solidarietà, e allo stesso tempo il nostro sarà un ringraziamento ai tifosi per la grande risposta all’appello del club”.

.