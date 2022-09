Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Giovanni Ferraro, per presentare il debutto in campionato dei rossazzurri, domenica alle 15 a Ragusa (diretta esclusiva audio video della partita su Telecolor).

“La Serie D è un campionato difficile – ha detto Ferraro – ma siamo pronti. Sappiamo cosa ci aspetta, saremo la squadra da battere per chiunque. Il Ragusa, come ogni altro nostro avversario, sarà particolarmente motivato. La formazione? Al di là di chi gioca, bisogna essere equilibrati. Abbiamo tante opzioni in attacco. Il Catania deve saper imporsi. Abbiamo grande rispetto di tutti, ma siamo costruiti per vincere. Dobbiamo pensare a noi stessi. L’organico è completo, la dirigenza ha svolto un grande lavoro. Litteri? La sua carriera parla per lui. Sta acquisendo la migliore condizione, ci darà sicuramente grandi soddisfazioni”.