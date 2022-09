Garibaldi Centro, prende vita nuovo pronto soccorso

Stamattina il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci e l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, hanno visitato il nuovo Centro di Emergenza dell’ospedale Garibaldi-Centro di piazza Santa Maria di Gesù, la modernissima struttura di pronto soccorso che tra qualche mese aprirà i battenti e sarà messa a disposizione del territorio cittadino.

Pronto soccorso, ma non solo

Ad accompagnare il presidente e l’assessore era presente ovviamente il direttore generale dell’Arnas Garibaldi, Fabrizio De Nicola, il quale ha illustrato nel dettaglio le novità più rilevanti della struttura. “Tra le altre cose – ha detto De Nicola abbiamo quadruplicato gli ambulatori di emergenza rispetto all’attuale situazione; introdotto uno speciale Trauma Center per i codici rossi, che permetterà un rapido intervento sui pazienti in pericolo di vita; previsto un quartiere operatorio con tre sale, di cui una convertibile per interventi chirurgici su pazienti infettivi, con la massima sicurezza per gli stessi operatori; pensato al risparmio energetico, in quanto trattasi di un edificio realizzato con filosofia “Nzeb”, capace di abbattere i consumi energetici di oltre il 50%. Entro l’anno potremo finalmente accogliere i primi pazienti, i quali troveranno tutto quanto necessario per le cure e per un’assistenza adeguata in caso di emergenza”.