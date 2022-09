FIUMEFREDDO (CATANIA) – I carabinieri di Fiumefreddo hanno arrestato per furto tre pregiudicati di Giarre, rispettivamente di 42, 41 e 30 anni. Passando di notte da un parcheggio di Marina di Cottone, località balneare, i militari hanno notato la presenza di una Fiat Panda con a bordo i tre uomini. L’auto si è immediatamente allontanata a velocità sostenuta in direzione di Mascali. I carabinieri l’hanno raggiunta e all’interno, ben nascosta nel bagagliaio, hanno trovato la centralina di un’altra Panda di proprietà di una turista veneta, poco prima rubata dalla vettura nell’area di sosta da cui i tre erano scappati. Attraverso la visione delle telecamere è stato accertato come i pregiudicati dopo aver seguito la donna sino al parcheggio si fossero messi all’opera.