Duemila chili di ortofrutta sequestrati a Palermo

PALERMO – La Guardia di finanza ha sequestrato 2mila chilogrammi di frutta e verdura ad un commerciante a Tommaso Natale che esercitava l’attività senza autorizzazione. L’uomo è stato segnalato al Comune e multato. La merce sequestrata è stata devoluta in beneficienza alla Caritas Diocesana e all’istituto Ancelle missionarie di Cristo Re di Palermo. In un secondo intervento, nei pressi dello svincolo autostradale di Termini Imerese, i militari hanno controllato un’autovettura trovando 82 chili di prodotti lattiero-caseari, destinati alla vendita, non adeguatamente e sufficientemente etichettati e privi delle indicazioni minime previste per agevolarne la tracciabilità. Il conducente del mezzo è stato segnalato all’assessorato regionale delle Attività produttive e multato. I formaggi sono stati devoluti in beneficienza dopo che i veterinari dell’Asp hanno accertato che i prodotti erano idonei al consumo.