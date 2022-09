Delirio circonvallazione: ‘Ingorghi ogni mattina’

Finite le vacanze estive ritorna il caos sulla circonvallazione, in via San Nullo e in molte altre strade poste tra i quartieri di Cibali e San Giovanni Galermo. Lunghissime file di auto, ogni mattina, con il risultato che si formano enormi ingorghi. “Per tutte queste ragioni chiediamo l’attivazione urgente di un piano della mobilità, con pattuglie della polizia municipale dispiegate per regolare il traffico e pronte a intervenire qualora si verifichino incidenti – afferma il presidente del IV municipio Erio Buceti -; con la ripresa delle attività commerciali il flusso veicolare nella principale strada di Catania è notevolmente incrementato. Occorre intervenire nel giro di pochissimi giorni: il nostro territorio è caratterizzato da un forte pendolarismo con i quartieri di Cibali e San Nullo che pagano un grosso prezzo in termini di vivibilità. Più volte l’amministrazione comunale è intervenuta prontamente ma oggi, più che mai, serve un piano a lungo termine che preveda anche l’apertura delle scuole tra meno di due settimane”.