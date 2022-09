Covid, via libera alle nuove vaccinazioni

La campagna vaccinale anti-Covid, nel momento in cui il virus continua la sua lenta e auspicata ritirata, procede a due velocità: da un lato si parte con le somministrazioni contro Omicron 1, dall’altro arriva il via libera dell’Ema ai vaccini adattati contro le sottovarianti 4 e 5, la cui disponibilità, in Italia, è prevista tra due settimane. In un modo o nell’altro, il commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa, invita a non abbassare la guardia sulle vaccinazioni. “Bisogna approfittarne, il virus si sta sotterrando, ma complice l’inizio della scuola, l’arrivo della stagione invernale ed il possibile deficit di copertura dei soggetti vaccinati da più mesi impone cautela. E’ necessario proteggersi – precisa Renato Costa perché il vaccino protegge comunque dalla malattia grave”.

In Sicilia, da oggi via libera alle prenotazioni delle dosi booster con i nuovi vaccini bivalenti anti-Covid. Prime dosi già somministrate in mattinata a Palermo, mentre a Catania alcuni ritardi nella consegna del vaccino, annunciata nella mattinata di oggi, hanno portato a rinviare le prime somministrazioni, che sono state riprogrammate nei prossimi giorni. Pochi, per la verità, i cittadini che si sono presentati all’Asp di via Pasubio, a Catania.

Il nuovo vaccino è raccomandato ai soggetti di età superiore a 12 anni con elevata fragilità motivata da patologie preesistenti; alle persone con più di 60 anni agli operatori sanitari, agli operatori ed agli ospiti delle strutture residenziali per anziani ed alle donne in gravidanza. E’ possibile consultare la tabella delle patologie sul sito del ministero della Salute.