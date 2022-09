Colpi di pistola nel centro di Siracusa

SIRACUSA – E’ avvolta dal massimo riserbo l’indagine della polizia sui colpi di pistola segnalati ieri sera Ortigia, a Siracusa. Intorno alle 19, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via della Giudecca per la segnalazione di colpi di arma da fuoco. Sul posto sono arrivati gli investigatori della Squadra mobile. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo è sceso dall’auto puntando la pistola ad un’altra persona, che si dava alla fuga tra i vicoli del centro storico. Indagini sono in corso per risalire ai protagonisti del grave episodio di cronaca.