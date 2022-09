Catania, studenti in piazza per il clima

Speranza e vivacità, tanta vivacità per gli oltre mille studenti che si sono dati appuntamento in piazza Roma, a Catania, per lo sciopero globale per il clima indetto dal movimento Fridays For Future: GUARDA LE FOTO. Slogan, striscioni, bandiere e tanta voglia di gridare, questa volta non per intonare la canzone del momento, ma per sollecitare i governi a interventi che possano salvare il pianeta dallo spauracchio dei cambiamenti climatici. Nel servizio dei tg di Antenna Sicilia e Telecolor le richieste degli studenti.

In corteo per il clima